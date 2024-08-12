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أحمد جودة - القاهرة - انتزعت الولايات المتحدة الأمريكية، صدارة الترتيب العام لجدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد ختام المنافسات بحصد ذهبية كرة السلة للسيدات، امس الأحد.

أمريكا تنتزع صدارة جدول ميداليات أولمبياد باريس

ورفع الأمريكيون رصيدهم الإجمالي في أولمبياد باريس إلى 40 ذهبية و44 فضية و42 برونزية مقابل 40 ذهبية و27 فضية و24 برونزية للصين.

كما حقق فريق السلة الأمريكي، ذهبية الأولمبياد في منافسات السيدات، للمرة الثامنة على التوالي، محققا 61 فوزا متتاليا.

وقال تشيريل ريف مدربة منتخب أمريكا عقب اللقاء "كانت مباراة مذهلة، لقد بذل الفريقان أقصى جهدهما، ولعب المنتخب الفرنسي بهويته مما حرمنا من الظهور بهويتنا، لذا نرفع القبعة للمنافس وسعداء بالعودة إلى بلادنا بالميدالية الذهبية".

أما جان إيمي توباني مدرب منتخب فرنسا، أوضح "الخسارة بفارق نقطة وحيدة أمر صعب، لكن من حقهم أن يفخروا بإنجازهم".

وأوضح توباني "نفتقر إلى الأعصاب الباردة من أجل المنافسة على الميدالية الذهبية، وغيرها من الخبرات الكافية، بينما نبني فريقا جديدا".

ونوه "منتخب أمريكا يحافظ على مستواه القوي منذ ما يقرب من 10 سنوات، وعندما تتحداه يجب أن تقدم أداء شبه مثالي".

وانتزعت سيدات أمريكا، الميدالية الذهبية، بفوز مثير على فرنسا بنتيجة 67-66 في المباراة النهائية التي كانت معلقة حتى الثواني الأخيرة.

وبخسارته، حقق منتخب فرنسا، الميدالية الفضية، في تكرار لسيناريو المباراة النهائية لمنافسات الرجال.

وكان منتخب أستراليا قد فاز بالميدالية البرونزية بتغلبه على بلجيكا 85-81.

وفي منافسات الرجال، حقق المنتخب الأمريكي ذهبية الأولمبياد للمرة الخامسة على التوالي بفوزه 98-87 في المباراة النهائية على فرنسا.

بينما انتزع منتخب صربيا الميدالية البرونزية بالفوز 93-83 على ألمانيا بطل العالم.

