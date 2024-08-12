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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن رحيل لاعبه سيرجي روبيرتو، بعد أن قضى مسيرته كاملة داخل صفوف الفريق الكاتالوني بواقع أكثر من 10 أعوام.

قال موقع نادي برشلونة: "شارك سيرجي روبرتو في 373 مباراة مع النادي، ليحتل المركز رقم 23 في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة على مر التاريخ".

وأضاف: "سجل النجم البالغ 32 عامًا 19 هدفًا، وصنع 43 تمريرة حاسمة خلال مسيرته".

أرقام سيرجي روبرتو مع برشلونة

ويعد الغريم التقليدي ريال مدريد هو الخصم المفضل لروبيرتو مع برشلونة، بعدما سجل ضده هدفًا واحدًا، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وتلقى ثلاث بطاقات حمراء فقط في مسيرته مع الفريق.



وحقق سيرجي روبيرتو عدة ألقاب مع برشلونة، وهي 22 بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي مرة وحيدة، و7 ألقاب من الدوري الإسباني، و6 ألقاب من بطولة الكأس، و5 بطولات من كأس السوبر الإسباني.