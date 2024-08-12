أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 12-08-2024

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: أولمو يشارك مع برشلونة في خوان جامبر وذا صن تكشف نبأ صادم لعملاق البريميرليج في المقال التالي

محمد يوسف

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