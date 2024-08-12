نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة أتالانتا وخطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 12-8-2024 في السطور التالية:

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة أتالانتا

تلقى جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أخبارًا مشجعة قبيل مواجهته المرتقبة ضد أتالانتا في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل

حيث أظهر نجم الفريق، جود بيلينجهام، تحسنًا ملحوظًا في حالته البدنية، مما يعزز فرصه في المشاركة بالمباراة.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن بيلينجهام عاد إلى تدريبات الفريق بحالة جيدة، حيث تخلص من وزن الحماية الثقيل الذي كان يرتديه على كتفه الأيسر خلال معظم فترات الموسم الماضي. وأظهرت الصور التي نشرت من تدريباته الأخيرة عدم ارتدائه هذا الدرع، مما يشير إلى تحسن حالته.

كان بيلينجهام قد اضطر لارتداء درع حماية للكتف حتى المباراة الأخيرة في منافسات يورو 2024، ولكنه عانى من عدم الراحة وحركات محدودة خلال المباريات. والآن، يبدو أن بيلينجهام لم يتخلص من الألم فحسب، بل أيضًا من الحاجة إلى ارتداء الدرع، في انتظار اختبار حقيقي يوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من اللعب دون الحاجة إلى العودة لاستخدامه.

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة المنتظرة

باتت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أعتاب التعاقد مع صفقة مميزة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف الإعلامي "كريم رمزي" في تصريحات عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الأهلي بات قريبا أكثر من أي وقت مضى، من حسم التعاقد مع النجم التونسي محمد بن رمضان".

وأضاف:" الأهلي قدم للنادي المجري مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف دولار، من أجل حسم صفقة محمد علي بن رمضان، ومسئولي النادي أنهوا الإجراءات مع اللاعب".

وأوضح:" الأهلي ينتظر في الوقت الحالي، قرار النادي المجري النهائي، للاستغناء عن بن رمضان، والانضمام إلى القلعة الحمراء".

واختتم:" ولكن جماهير نادي الترجي التونسي ترغب في عودة اللاعب مرة أخرى، ويقولون له إذا تريد العودة من الاحتراف فمن الأولى أن يعود من جديد إلى ناديه التونسي السابق، وعلى الرغم من ذلك الأهلي على بُعد أمتار قليلة من حسم الصفقة".

طبيب: تقرير الطب الشرعي سيكون حاسما في سألة تعاطي فتوح الحشيش

أكد الدكتور وائل فؤاد استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض التحاليل الطبية قد تُظهر أن هناك مواد مخدرة ولكن بشكل كاذب، ولكن الفيصل في التحليل هو إجرائها في الطب الشرعي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "المستشفى تحلل عبر "الكارت السريع" وقد يخرج بعض النتائج الكاذبة، لكن التحليل بالأجهزة يكون أكثر مصداقية والفيصل في أي تحليل طبي لـ أحمد فتوح هو الخاص بالنيابة العامة في الطب الشرعي".

وأضاف: "من أجل توثيق إيجابية العينة من عدمه، يجب أن يتم تحليلها في المعامل المركزية أو الطب الشرعي، وهناك تحليل كمي، لو كانت نسبة عالية يكون هناك حالة تعاطي واضحة، كل شئ له معادلات كيميائية معينة".