نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وموناكو في كأس جوان جامبر 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق البلوجرانا في كل مكان عن موعد مباراة برشلونة ضد موناكو الفرنسي وهي التي تجمع بينهما ضمن الجولة التحضيرية الخاصة بانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

موعد مباراة برشلونة ضد موناكو

ومن المُنتظر أن تقام المباراة المرتقبة بين الفريقين اليوم الأثنين على ملعب مونتجويك لحساب بولة كأس خوان جامبر الودية للعام الجاري 2024.

توقيت متابعة مباراة برشلونة ضد موناكو

تنطلق فعاليات تلك المواجهة عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد موناكو

تنقل أحداث مباراة العملاق الاسباني ونظيره الفرنسي عبر قناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.

معلق مباراة برشلونة ضد موناكو

يتولى التعليق على مباراة برشلونة ضد موناكو المعلق المصري الكبير بلال أحمد علام.

ماذا قدم برشلونة قبل مواجهة موناكو اليوم؟

وكان برشلونة قد ظهر بصورة مميزة خلال الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تعادل مع السيتي بنتيجة 2-2 قبل أن يفوز بركلات الجزاء الترجيحية ومن ثم يحقق الانتصار على ريال مدريد بنتيجة 2-1 ويخسر من ميلان بركلات الجزاء بعد التعادل 2-2.