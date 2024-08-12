نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة موناكو في كأس خوان جامبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما هو تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة موناكو في نهائي كأس خوان جامبر؟ واحدة من الأسئلة التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وسط حاجة مشجعي البلوجرانا إلى التعرف على الأسماء التي سيبدأ بها الألماني هانز فليك مباراة الليلة.

وخلال مقالنا ادناه المقدم بواسطة دوت الخليج الرياضي نستعرض معكم تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة موناكو وكافة المعلومات ذات الصلة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة موناكو اليوم

ومن المُنتظر أن يدفع فليك بالأسماء التالية:-

حراسة المرمى:- مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع:- أليخاندرو بالدي – كليمنت لونجليه – كريستينسين – جول كوندي.

الوسط:- فورت – بابلو توري – إلكاي جوندوجان.

الهجوم:- رافينيا – داني أولمو – روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وموناكو والقنوات الناقلة لها

تنطلق أحداث مباراة برشلونة ضد موناكو عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وتُنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات ويعلق عليها المعلق المصري الكبير بلال أحمد علام.