نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز عربي وأرقام قياسية وفضائح تثير الجدل.. حصاد أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مع اختتام فعاليات أولمبياد باريس 2024، نطوي صفحة جديدة من تاريخ الرياضة العالمية، حيث شهدت هذه الدورة لحظات لا تُنسى وإنجازات غير مسبوقة على مدى أيام البطولة، اجتمع الرياضيون من جميع أنحاء العالم في العاصمة الفرنسية للتنافس بروح رياضية عالية، وقدموا أداءً استثنائيًا يعكس قوة الإرادة والإصرار.

تفوق تاريخي لـ أمريكا في أولمبياد باريس

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية جدول الدول الأكثر حصدًا للميداليات في أولمبياد باريس 2024، بعدما حققت 126 ميدالية بواقع 40 ميدالية ذهبية و44 فضية و42 برونزية، وجاء بالمركز الثاني الصين بواقع 91 ميدالية منها 40 ذهبية أيضًا، و27 فضية، و24 برونزية، واحتلت اليابان المركز الثالث برصيد 45 ميدالية منها 20 ذهبية و12 فضية و13 برونزية، وخلفها استراليا بـ53 ميدالية ولكنها اكتفت بـ18 ذهبية و19 فضية و16 برونزية.

إنجازات تاريخية للمضيف

فرنسا حصدت عددًا كبيرًا من الميداليات، خصوصًا في الرياضات الجماعية مثل كرة اليد والجودو، وألعاب القوى، حيث حصلت على 64 ميدالية بواقع 16 ميدالية ذهبية، و26 فضية، و22 برونزية، وجاءت في المركز الخامس بالترتيب العام للدول الأكثر حصدًا للميداليات في أولمبياد باريس 2024.

7 ميداليات ذهبية للعرب في الأولمبياد

حقق الرياضيون العرب نتائج مميزة في مشاركتهم بأولمبياد باريس 2024، حيث حصلوا على 17 ميدالية مختلفة منها 7 ميداليات ذهبية، موزعة على 5 دول: الجزائر، تونس، البحرين، المغرب، ومصر، بالإضافة لـ4 فضية و6 ميداليات برونزية.

وسجلت الجزائر إنجازًا غير مسبوق بفوزها بميداليتين ذهبيتين؛ الأولى في الجمباز عبر كيليا نمور، والثانية في الملاكمة عن طريق إيمان خليف.

من جانب آخر، تألق المصري أحمد الجندي بفوزه بذهبية الخماسي الحديث، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا، بينما أحرز التونسي فراس القطوسي ذهبية التايكوندو في فئة وزن أقل من 80 كيلوجرامًا.

في سباق 3000 متر موانع، حصد المغربي سفيان البقالي ذهبية الرجال، فيما تفوقت البحرينية وينفرد يافي في نفس السباق للسيدات.

كما أضاف البحريني أحمد تاج الدين ذهبية أخرى لمجموع البحرين في المصارعة الحرة لفئة وزن 97 كيلوغرامًا.

أرقام قياسية بالجملة في أولمبياد باريس

شهدت أولمبياد باريس تحطيم الرياضيين من مختلف أنحاء العالم العديد من الأرقام القياسية العالمية في مختلف الألعاب الرياضية حيث برزت الكورية الجنوبية ليم سي هيون كأول رياضي يحطم رقمًا قياسيًا عالميًا، حيث سجلت 694 نقطة في منافسات فردي سيدات القوس والسهم، محطمة الرقمين العالمي والأولمبي.

السباح الفرنسي ليون مارشان صنع تاريخًا مزدوجًا بفوزه بذهبيتي سباقي 200 متر (صدر) و(فراشة) في ليلة واحدة، مسجلًا رقمين قياسيين أولمبيين.

بينما في منافسات ألعاب القوى، أحرزت الإثيوبية فايث كيبييغون ذهبية سباق 1500 متر للمرة الثالثة على التوالي، لتصبح أول عداءة تحقق هذا الإنجاز.

أما الكوبي ميخاين لوبيس، فقد دخل التاريخ كأول رياضي يفوز بذهبية فردية في خمس دورات أولمبية متتالية، بعد تتويجه بلقب فئة 130 كلغ في المصارعة اليونانية الرومانية.

على صعيد الجمباز، واصلت الأميركية سيمون بايلز تعزيز أسطورتها بحصد 3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة، مما رفع حصيلتها الأولمبية إلى 11 ميدالية، منها 7 ذهبيات.

وواصلت الأميركية سيدني ماكلولين - ليفرون تألقها بتحطيم الرقم القياسي العالمي في سباق 400 متر حواجز، محققة زمنًا قدره 50.37 ثانية، لتحافظ أيضًا على ذهبية الأولمبياد.

فضائح حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

شهد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 بعض الفضائح والأحداث المؤسفة البداية كانت من خلال تجسيد مجموعة من الفنانين المتحولين جنسيًا للوحة العشاء الأخير للفنان العالمي ليوناردو دافينشي وهو ما تسبب في انتقادات وهجوم كبير على فرنسا بعد هذا الحفل وخاصة ان البعض اعتبره به اساءة للديانة المسيحية.

كما شهد حفل الافتتاح أيضًا خطأ فادح بعد تقديم كوريا الجنوبية على أنها كوريا الشمالية مما دفع مسؤولي كوريا لتقديم احتجاج رسمي على ذلك، كما قام بعض الحراس في حفل الافتتاح برفع شعار الأولمبياد بشكل خاطئ مما أثار سخرية البعض.

أحداث مؤسفة في أولمبياد باريس 2024

من أبرز الأحداث المؤسفة التي شهدتها أولمبياد باريس، هو طرد الحسناء لوانا ألونسو بطلة بارجواي في السباحة من القرية الأولمبية بسبب ارتدائها ملابس مثيرة خلاف الزي الرسمي لبعثة بلادها والتجول في القرية وذلك بعد فشلها في التأهل لنصف نهائي في مسابقة الفراشة حيث اعتبر المسؤولين هذا السلوك مشتت لزملائها.

ويبرز أيضًا اتهام محمد كيشو بطل مصر في المصارعة الروماني بالتحرش بفتاة فرنسية وهو مخمورًا ولكن بعد التحقيق معه تبين براءة اللاعب المصري من هذا الاتهام المشين.

كما تم استبعاد الرياضية الأفغانية مانيزا تالاش لاعبة الرقص الحر "البريك دانس" وعضو الفريق الأولمبي للاجئين، من أولمبياد باريس 2024 بعد ظهورها بقميص يحمل عبارة "حرروا المرأة الأفغانية" خلال المنافسات وهو ما اعتبره المسؤولين شعارا سياسيا.

لم تقتصر الأحداث المؤسفة على ذلك كشف السباح البريطاني آدم بيتي أن الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 وجدوا ديدانا في طعامهم، منتقدا سوء تقديم الطعام في القرية الأولمبية.

كما اشتكى العديد من الرياضيين المشاركين في الأولمبياد من تعرضهم لعمليات سرقة بالقرية الأولمبية، وتم إبلاغ الشرطة عن تلك الحوادث، ومن أبرزهم خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين الذي أكد تعرض بعض لاعبيه للسرقة.

ولا يمكن أن نغفل المشهد المؤسف للسباح الإيطالي توماس سيكونو، وهو ينام في شوارع باريس، بعد أيام من حصوله على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر ظهر وذلك بسبب شكواه من الإقامة في القرية الأولمبية.

وكشف نيجا هيوتسون لاعب منتخب أمريكا لرياضة التزلج، عن أزمة جديدة تخص دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، تخص جودة الميداليات البرونزية حيث أكد وجود "تشققات" في الميدالية البرونزية التي فاز بها مؤخرا.

محجبات على منصات التتويج في الأولمبياد

من الظواهر التي شهدتها دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 ظهور الكثير من الرياضيات المحجبات على منصات التتويج في مقدمتهن الرباعة المصرية سارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية، وكذلك البلجيكية المسلمة سارة شعاري الفائزة بالميدالية البرونزية في التايكوندو، لتصبح أول محجبة في تاريخ أوروبا تحصد ميدالية أولمبية، وكذلك الهولندية سيفان حسن الفائزة بذهبية سباق ماراثون السيدات.

ترتيب الدول الأكثر حصدًا للميداليات

1- أمريكا – 126 ميدالية

2- الصين – 91 ميدالية

3- اليابان – 45 ميدالية

4- أستراليا – 53 ميدالية

5- فرنسا – 64 ميدالية

6- هولندا – 34 ميدالية

7- بريطانيا – 65 ميدالية

8- كوريا الجنوبية – 32 ميدالية

9- إيطاليا – 40 ميدالية

10- ألمانيا – 33 ميدالية

