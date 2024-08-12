نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-8-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والتي أوشكت على الانتهاء خلال الفترة المقبلة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 10 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والساعة 10 مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورت، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

