نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري 2023-24 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الدوري المصري الممتاز، انطلاق مباريات الجولة 33 من النسخة الحالية مساء اليوم الاثنين، بعدما توج النادي الأهلي باللقب رسميًا.



ويقدم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي قبل انطلاق مباريات اليوم الاثنين.



مباريات اليوم الاثنين في الدوري المصري



يشهد اليوم إقامة مباراتين في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري، الأولى تحمع بين سيراميكا وسموحة على ملعب استاد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساء.



وتقام مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد القاهرة الدولي.



ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في الصدارة



يتربع النادي الأهلي على عرش جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 84 نقطة ويليه بيراميدز برصيد 76 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 33.



وجاء جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- الأهلي 84 نقطة

2- بيراميدز 76 نقطة

3- الزمالك 55 نقطة

4- المصري البورسعيدي 52 نقطة

5- مودرن سبورت 50 نقطة

6- سموحة 48 نقطة

7- زد اف سي 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 45 نقطة

9- إنبي 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري 40 نقطة

11- طلائع الجيش 39 نقطة

12- البنك الأهلي 34 نقطة

13- الجونة 33 نقطة

14- الإسماعيلي 32 نقطة

15- فاركو 31 نقطة

16- بلدية المحلة 27 نقطة

17- المقاولون العرب 25 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

