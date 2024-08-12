نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة برشلونة ضد موناكو الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي برشلونة نظيره موناكو الفرنسي، مساء اليوم، في النسخة الـ59 من كأس خوان جامبر، في المباراة التي المقرر إقامتها على ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي» في برشلونة.

موعد مباراة برشلونة وموناكو والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وموناكو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ولم تعلن أي قناة في الشرق الأوسط نقل مواجهة برشلونة وموناكو، ولكن تنقل المباراة على قناة برشلونة 1.

وجدير بالذكر أن هذه المباراة تعتبر الختامية لـ هانز فليك، المدير الفني الجديد لبرشلونة، قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث شارك في3 مباريات ودية أمام مانشستر سيتي وريال مدريد وأي سي ميلان.

