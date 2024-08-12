نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة موناكو في كأس خوان جامبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك قائمة برشلونة لمواجهة موناكو في كأس خوان جامبر وهي التي تجمع بينهما على ملعب مونتجويك.

وتقام مباراة الفريقين اليوم الأثنين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية.

قائمة برشلونة لمواجهة موناكو في كأس خوان جامبر

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة موناكو في كأس خوان جامبر وفق ما يلي:-