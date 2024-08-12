الرياضة

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية 2023-24

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من محبي الكرة المصرية وعاشقي النادي الأهلي، عن مواعيد المباريات المتبقية للمادر الأحمر، في الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، بعدما فاز أمس الأحد على نظيره زد أف سي، بهدفين مقابل هدف بمشاركة الناشئين.


ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفوز على نظيره زد أف سي، بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي بمشاركة الناشئين.


مواعيد المباريات المتبقية للنادي الأهلي في الدوري المصري


إنبي ضد الأهلي... يوم الأربعاء الموافق 14/8... الساعة التاسعة مساء.


الأهلي ضد فيوتشر... يوم السبت الموافق 17/8... الساعة السابعة مساء.


مباريات النادي الأهلي في كأس مصر

الأهلي ضد فاركو... يوم الثلاثاء الموافق 20/8.. الساعة التاسعة مساء.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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