نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في رحيل محمد عبدالمنعم عن الأهلي.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد الليثى وضع مسئولي النادي الأهلي، اللمسات النهائية حاليا على صفقة احتراف محمد عبد المنعم لاعب الفريق في نيس الفرنسي بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة للغاية.

وقال محمد الليثى، خلال تقديمه برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا: " نيس رفع عرضه المالي أكثر من مرة لإقناع الأهلي ببيع عبد المنعم، فقد بدأ النادي الفرنسي عرضه المالي بـ2.5 مليون دولار ثم رفعه إلى 3.5 مليون دولار قبل أن يرتفع العرض في المرة الثالثة والأخيرة إلى 4.5 مليون دولار مع أحقية الأهلي في الحصول على مليون دولار "بونص" حال مشاركة اللاعب في عدد مُعين من المباريات وتسجيل أو صناعة عدد مُتفق عليه من الأهداف بجانب 20 % من إعادة البيع.

وأكد محمد الليثى، على مرونة الأهلي في الموافقة على عرض نيس لأكثر من سبب يأتي في مقدمتها، رغبة اللاعب في الإحتراف خاصة بعدما تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي يوم الجمعة الماضي، وطلب منه الموافقة على الرحيل لتحقيق حلم عمره بالإحتراف الخارجي.

تطورات جديدة في رحيل محمد عبدالمنعم عن الأهلي.. تفاصيل

كما أكد عبد المنعم للخطيب، أنه رفض أكثر من عرض طوال الفترة الماضية من أندية أوربية وخليجية إحترامًا لرغبة النادي وحاجة الفريق لجهوده، لكنه يأمل في الإحتراف الخارجي حاليًا من أجل تحقيق حلمه وهو في سن مُبكر.

ومن الأسباب التي جعلت الأهلي، يُبدي مرونة في الموافقة على العرض الأخير من نيس هو أن عقد عبد المنعم مع الأهلي ينتهي الموسم المقبل ومن حقه التوقيع لأي ناد في يناير القادم لذا قد يرحل اللاعب بعد عدة أشهر بمقابل مالي ضعيف للغاية أو يرحل الصيف المقبل مجانًا إذا إستمر دون أن يُجدد عقده.

وشدد محمد الليثى، على أن الأهلي يحاول حاليًا رفع العرض إلى 5 مليون دولار، على سبيل تحقيق أكبر مكاسب مالية من وراء اللاعب لكن هذه النقطة لن تكون محل خلاف، وهناك تفاصيل أخرى أهمها طريقة تسديد المبلغ وبعدها سيتم إعلان رحيل عبد المنعم إلى نيس حال عدم وجود أي عراقيل جديدة.

