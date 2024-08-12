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أحمد جودة - القاهرة - تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقرير شامل عن مباراة زد التي قادها سامي قمصان مدرب الفريق أمس، بالدوري العام.

قمصان يسلم كولر تقرير شامل حول مواجهة زد

وحقق النادي الأهلي بقيادة قمصان، الفوز ضد نادي زد، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات البطولة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه للمرة 44 في تاريخه،

ويتواصل سامي قمصان مع كولر، بشكل دوري لتنسيق المرحلة الحالية، حيث يتواجد المدرب السويسري في بلاده بالوقت الحالي، من أجل قضاء إجازته التي حصل عليها بعد حسم الدوري.

من ناحية أخرى يدخل النادي الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إنبي الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز حيث يخوض الفريق مرانه الأخير غدًا استعدادًا لمواجهة الفريق البترولي.

ويبدأ سامي قمصان مدرب الأهلي دراسة فريق إنبي بالفيديو استعدادًا لمواجهة الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يعقد قمصان جلسة مع الجهاز المعاون لبحث خطة الإعداد للمباراة المقبلة.

