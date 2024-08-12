نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريماس رامي تتألق في بطولة بورسعيد الصيفية للسباحة بالزعانف وتفوز بكأس أفضل سباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجت السباحة الشابة ريماس رامي بكأس أفضل سباحة في بطولة بورسعيد الصيفية للسباحة بالزعانف لفئة البنات في مرحلة 14 - 15 سنة.

شهدت البطولة منافسات حماسية بين نخبة من السباحين والسباحات على مستوى المحافظة، أظهرت تفوق ريماس وإصرارها على تحقيق النجاح.

تميزت ريماس بأدائها الاستثنائي في مختلف سباقات البطولة واستطاعت أن تحصد الكأس بعد أن أثبتت جدارتها في جميع الجولات، حيث تفوقت على منافسيها بفارق واضح، مما جعلها تستحق هذا اللقب المرموق عن جدارة واستحقاق.

تعد هذه البطولة إحدى أهم الفعاليات الرياضية الصيفية في بورسعيد،حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرياضية لدى الشباب وتوفير بيئة تنافسية تشجع على التميز الرياضي.

