نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الإسماعيلي المتبقية في الدوري المصري 2024/2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، في مواصلة مبارياته في الدوري المصري الممتاز بعدما تلقى الخسارة في أخر مواجهاته من نظيره بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بنتيجة رباعية للبلدية مقابل هدفين للأخر.

ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب غدًا الثلاثاء الموافق 13/8/2024، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة التاسعة مساء.

مواعيد المباريات المتبقية لفريق الإسماعيلي في الدوري المصري

سموحة ضد الإسماعيلي... يوم الجمعة الموافق 16/8... في تمام الساعة السابعة مساء.

مباراة الإسماعيلي في كأس مصر



الإسماعيلي ضد سموحة... يوم الجمعة الموافق 20/8.. في تمام الساعة السادسة مساء.

