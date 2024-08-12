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أحمد جودة - القاهرة - منح أتلتيك بلباو نجمه نيكو ويليامز القميص رقم 10 الذي ارتداه في المواسم السابقة إيكر مونيايين.

نيكو ويليامز يختار رقمه مع بيلباو.. هل انتهى مسلسل برشلونة؟

وفي مقطع فيديو نشره النادي الباسكي، يظهر نيكو وهو يحمل القميص رقم 10 وعليه اسمه ويليامز جونيور فوق ظهره.



وقال اللاعب "طلبت منه (مونايين) أيضًا هذا القميص. أنا فخور بارتداء هذا الرقم وصناعة التاريخ الذي صنعه".

وبناء على قائمة القمصان التي نشرها النادي، سيحصل المهاجم ألبارو دجالو على القميص رقم 11، الذي كان يرتديه ويليامز.

وكان ويليامز (22 عامًا) من أكثر اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الإسباني في بطولة اليورو التي توج بها مؤخرًا، وكانت هناك تقارير تتحدث عن رغبة العديد من الأندية الكبرى في ضمه هذا الصيف.