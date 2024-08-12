نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يحدد عقوبات الإيقاف لثنائي المصري في الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري عن موقف ثنائي الفريق البورسعيدي الياس الجلاصي، عمرو موسي من المشاركة في أولي مباريات بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

أوضح المصدر أن قرار إيقاف اللاعبان في المباراة الأولى لنادي المصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية كان معروفًا مسبقًا، حيث يعود القرار إلى عقوبات سابقة قبل بدء الموسم الحالي.

وأضاف المصدر أن الإيقاف يتعلق بالبطاقات الحمراء التي حصل عليها موسى وزميله إلياس الجلاصي خلال مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان، مما أدى إلى إيقافهما لمباراتين.

وتابع المصدر أن اللاعبين قضيا بالفعل جزءًا من العقوبة في مباراة العودة، ويتبقى لهما مباراة واحدة من الإيقاف سيتم تنفيذها عند عودتهما للمشاركة في المنافسات الإفريقية.

أشار المصدر إلى أن احتمالية عدم مشاركة باهر المحمدي في المباراة الأولى للمصري لا تزال قائمة، حيث لم يتم تأكيد تفاصيل إيقافه بعد.

وأكد المصدر أن الكاف عادةً ما يقوم بإبلاغ الأندية بالإيقافات والعقوبات قبل بدء الموسم، إلا أن النادي لم يتلقَ بعد أي إخطار رسمي بشأن العقوبات الجديدة موضحا أن النادي في انتظار الخطاب الرسمي من الكاف، الذي من المتوقع أن يوضح جميع تفاصيل الإيقافات والعقوبات للموسم الجديد.

