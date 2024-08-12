نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغرافة يستضيف شباب الأهلي في "النخبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الغرافة القطري مع شباب الأهلي الإماراتي الثلاثاء على إستاد البيت في الدوحة، ضمن الدور التمهيدي الثاني، بهدف خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.

الغرافة يستضيف شباب الأهلي في "النخبة"

وتخطى الفريق الإماراتي في الدور التمهيدي الأول، سيبهان الإيراني 4-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1).

قال مدرب الغرافة البرتغالي بيدرو مارتينس "هي مباراة مفصلية لا تقبل سوى الفوز، نأمل الظهور بكامل التركيز وتحقيق هدفنا ببلوغ المرحلة المقبلة من البطولة. نحن في بداية الموسم ولم نصل لكامل الجاهزية البدنية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للخروج بالنتيجة التي نطمح لها".

وسقط الغرافة في التعادل دون أهداف أمام الخور الصاعد حديثًا السبت في المرحلة الأولى من الدوري القطري.

وكان آخر لقاء جمع بين الغرافة وشباب الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022 انتهى لمصلحة الفريق الإماراتي 8-2 في الرياض بالسعودية.

ويصعد الفائز من مواجهة الغرافة وشباب الأهلي، إلى دوري أبطال آسيا للنخبة عن غرب آسيا.

ويشارك في المسابقة المستحدثة 24 فريقًا، 12 في كل من مجموعتي الغرب والشرق. تتأهل الفرق الثمانية الأولى من كل مجموعة إلى ثمن النهائي الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب.

وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة في السعودية، على أن يحصل البطل على 12 مليون دولار.

