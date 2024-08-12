أبوالمعاطي: جوميز يمنحنا الثقة..وأتمني اللعب مع "عبدالشافي"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسن أبوالمعاطي، الظهير الأيسر لفريق الزمالك مواليد 2005، أن جوميز يمنح الجميع الثقة مع الفريق الأول.



وقال أبو المعاطي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "جوميز يمنحنا الثقة مع الفريق الأول ويقدم لنا العديد من النصائح لتطوير أدائنا ونستفيد خبرات كبيرة منه ونريد أن نثبت أقدامنا مع الفريق الأول".



واختتم: "محمد عبدالشافي مثلي الأعلى وأتمنى اللعب بجواره مع الفريق الأول".

