نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الزمالك يرفض التخلي عن فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك من تقدموا لمجلس ادارة الزمالك بالحديث عن فسخ التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح اثر ازمته الأخيرة.

وأضاف شبانة ان مجلس الإدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب رفض حتى فكرة مناقشة الأمر والتخلي عن لاعبه في الوقت الراهن أو اصدار اي قرار في هذا الشأن.

شبانة: الزمالك يرفض التخلي عن فتوح

واختتم شبانة قائلا ان الزمالك متمسك ببقاء اللاعب حتى نهاية التحقيقات.

يذكر ان أحمد فتوح قد تم حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق بعد حادث السير والذي على اثره تسبب في وفاة أمين شرطة.

