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أحمد جودة - القاهرة - أجرى ريال مدريد تدريبه الأخير في العاصمة الإسبانية اليوم الإثنين، قبل أن يختتم الثلاثاء استعدادته لكأس السوبر الأوروبي في وارسو، حيث سيواجه أتالانتا الإيطالي الأربعاء للمنافسة على أول الألقاب السبعة الممكنة في الموسم الجديد.

ريال مدريد جاهز لكأس السوبر الأوروبي

وانتهت الفترة القصيرة التي حظي بها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للإعداد لكأس السوبر الأوروبي في وجود جميع اللاعبين المتاحين في فريقه، حيث لم يجر سوى أربع حصص تدريبية فقط مع المجموعة بأكملها، باستثناء المدافع النمساوي دافيد ألابا، الذي لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة العام الماضي.

واستفاد أنشيلوتي لأقصى درجة من هذه التدريبات للعمل على الجوانب التكتيكية والقيام بالتعديلات اللازمة بعد رحيل لاعب الوسط الألماني توني كروس وانضمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وبدأ الفريق "الملكي" تدريب اليوم الإثنين في صالة الألعاب الرياضية، ثم أجرى اللاعبون تدريبات الاستحواذ والتسديدات والتمريرات على العشب، واختتم التدريب بمباريات مصغرة وتسديدات متتالية على المرمى.

وسيجري الريال تدريبه الأخير قبل مواجهة أتالانتا الثلاثاء في الإستاد الوطني في وارسو، حيث ستقام مباراة كأس السوبر الأوروبي الأربعاء.