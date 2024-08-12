نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ يعلن تشكيل الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مجلس إدارة نادي المريخ عن تشكيل الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2024/2025، بناء على الاقتراح المقدم من محمد ياسين، المدير الفني الجديد للفريق.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استعداد النادي للموسم الجديد وتعزيز الجهاز الفني والإداري لتحسين أداء الفريق وتحقيق النتائج المرجوة.

تضمن التشكيل الفني تعيين محمد ياسين مديرا فنيا، وولاء حسن وأحمد يوسف مدربين عامين، ومحمد فاروق مدربا، وكرم حسن مدربا لحراس المرمى، وأحمد علي معدا بدنيا.

وفيما يتعلق بالجهاز الطبي والتأهيلي، تم تعيين د. معتز صلاح رئيسا للجهاز الطبي، وطارق شلبي وعمر طارق في مهام التأهيل والإصابات.

أما الجهاز الإداري، فقد ضم محمد إبراهيم مديرا إداريا، ومحمد البطوط إداريا، وإبراهيم مشكاك مسؤولا عن مهام الفريق.

