نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات "بائع فريسكا" بعد حسم لقب الدوري.. شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الماضية صورة تداولها رواد التواصل الاجتماعي، لحسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهو يقضي عطلة الصيف في الإجازة التي حصل عليها لاعبي الأحمر عقب الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، منح لاعبي الأحمر أجازة للحصول على الراحة، بعدما تم حسم بطولة الدوري المصري للموسم الثانى على التوالى.



وقرر حسين الشحات الاستمتاع بوقته واستغلال اجازته على الشاطئ مع العائلة، وانتشرت له صورة وهو يحمل "الفريسكا"، ويقوم بدور البائع في جو من السعادة في أجواء العطلة.

وفاز النادي الأهلي أمس الأحد على نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف بمشاركة الناشئين، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



