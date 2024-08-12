نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمي ريال مدريد يقتربون من تحقيق رقم قياسي في السوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية عن سعي ريال مدريد الإسباني لتحقيق المجد في مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد وذلك حين يواجه أتالانتا الإيطالي في نهائي كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل في وارسو.



ولفتت التقارير الصحفية أنه سيكون أمام الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد خيارات كاملة في فريقه والمؤشر الأخير أنه سيبدأ بالأغلبية العظمى من الفريق الذي توج بنهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي.



وأفادت التقارير الصحفية بأن لوكا مودريتش سيستفيد من رحيل توني كروس، حيث من المرشح أن يبدأ أمام أتالانتا وسيكون زميله المخضرم داني كارفاخال على الجانب الأيمن.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه إذا نجحا في قيادة ريال مدريد للفوز في وارسو على أتالانتا فسوف يكتبون تاريخًا جديدًا في كرة القدم الأوروبية.



وأوضحت التقارير الصحفية أنه بعد تحقيق أكبر عدد من الانتصارات والفوز بدوري أبطال أوروبا ستة مرات بالتساوي مع كروس وناتشو وباكو خينتو، فيمكن أن يصبح مودريتش وكارفاخال الأكثر نجاحًا في مجمل الألقاب على صعيد السوبر الأوروبي، حيث أنهما حققا باللقب بالفعل اللقب أربعة مرات مثل توني كروس وكريم بنزيما وداني ألفيس وباولو مالديني ولكن الثنائي يمكن أن يتقدم بمفرده في تلك القائمة إذا تغلب ريال مدريد على أتالانتا.