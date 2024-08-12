نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيمنة مصرية على جوائز بطولة مصر الدولية للاسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هيمنت مصر علي جوائز بطولة مصر الدولية للاسكواش التي اقيمت بالقاهرة تحت رعاية اتحاد الاسكواش برئاسة عاصم خليفة..ونجح نجومنا من الناشئين والناشئات في الفوز بكل الميداليات المتاحة في كافه المسابقات في مشهد يعكس مدي التطور وسيطرة الاسكواش المصري على كل بطولات العالم.

واقيمت البطولة في نسختها الثانية بعد نجاح مصر في استضافتها النسخة الاولي وهو الأمر الذي انعكس علي عدد مشاركات الجاليات الأجنبية بأكبر بعثات رسمية.. وتفوق لاعبينا ولاعباتنا علي مدار مجريات المنافسات في كل المراحل إبتداءا من مسابقة تحت ١١ سنةوحتي ١٩ وسط حضور جماهيري كبير واهتمام خاص لا سيما وان الاتحاد الدولي يعطي اهمية كبيرة في انجاح هذا الحدث ويسعي لتعزيز نقاط إضافية لزيادة اتساع المشاركة مع توالي الأحداث القادمة

.. وحرصت اكثر من ١٢ دولة على المشاركة في مسابقتي الناشئين والناشئات ووصلت عدد المنافسين لأكثر من ٤٠٠ لاعب ولاعبه

ويستحوذ المنتخب الأمريكي علي النصف الأكبر في عدد البعثات الأجنبية ووصل إلى ما يقرب من ٣٣ لاعب ولاعبه وهو ما يؤكد على قوة المنافسات في هذه البطولة والتي اصبحت تحصل على اهتمام الاتحاد الدولي

وكانت المنافسات قد انطلقت امس وسط أجواء حماسية كبيرة وتنظيم رائع بعد حرص اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة حسام رجب على اعداد لا ئحة وشروط محكمة وتتواصل المباريات بنظام الدوريات المجمعة في كافه الأعمار السنية المختلفة

ويذكر ان اللجنة قد قامت بتخصيص جولة سياحية نيلية على ضفاف النيل ومنطقة الأهرامات لاستغلال الحدث في الترويج للسياحة

واكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد ان سعيد من الاقبال على المشاركة في البطولة وقال ان مصر تبهر العالم بحسن استقبال الضيوف والتنظيم المثالي مؤكدا ان البطولة تشهد منافسات قوية وأثارة مشيدا باللجنة المنظمة برئاسة حسام رجب ومعه عماد الدفراوي عضوي مجلس الادارة علي دورهما البارز في حسن التنظيم للخروج بالبطولة علي اكمل وجه بما يليق بحجم ومكانه مصر

