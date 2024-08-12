نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الأهلي على رادار المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامى محمد الليثى أن النادي المصري البورسعيدي، بقيادة على ماهر المدير الفني للفريق، يرغب في ضم الثنائي كريم نيدفيد وعمار حمدي، لاعبو خط وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصري يريد ضم ثنائي الأهلي

قال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " في حديث داخل النادي المصري عن ضم ثنائي النادي الأهلي كريم نيدفيد نجم الوسط وزميله عمار حمدي المعار إلى المقاولون العرب".

وتابع: "يأتي ذلك لدعم تشكيلة المدرب علي ماهر الموسم الجاي والمصري ينتظر فقط قرار الأهلي مع كريم نيدفيد وعمار حمدي".

واختتم:" سيتم التعاقد مع الثنائي، في حالة استغناء النادي الأهلي عنهما، على طريقة صلاح محسن في يناير الماضي".