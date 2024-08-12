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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت في إطار دعم وتعزيز الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص المصري والنقابة العامة للمهن الرياضية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر النقابة العامة، حيث وقع البروتوكول كل من الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين.

توقيع بروتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص المصري والنقابة العامة للمهن الرياضية

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب، التأهيل، وتنظيم الفعاليات الرياضية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يشمل البروتوكول تقديم الدعم الفني واللوجستي، وتبادل الخبرات، وتنظيم ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات المدربين في كيفية التعامل مع اللاعبين من ذوي الإعاقة.

وأكد الدكتور باسم تهامي على أهمية هذا التعاون في تحقيق أهداف الأولمبياد الخاص، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول سيعزز من جودة البرامج الرياضية المقدمة ويضمن توفير بيئة ملائمة لدعم الرياضيين من ذوي الإعاقة.

من جانبه، عبر الدكتور فتحي ندا عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن النقابة ملتزمة بدعم كافة المبادرات التي تساهم في تحسين مستوى الرياضة وفتح آفاق جديدة للممارسين الرياضيين من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن النقابة تسعى دائمًا لدعم المشاريع التي تعزز من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية.

سيبدأ تنفيذ بنود البروتوكول بشكل فوري، ويتوقع أن يسهم هذا التعاون في رفع مستوى الأنشطة الرياضية وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.