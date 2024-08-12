وزير الرياضة يوافق على طلب اللجنة البارالمبية المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على طلب اللجنة البارالمبية المصرية بإنشاء شركة مساهمة مصرية للعمل في المجال البارالمبي.

وزارة الرياضة توافق على إنشاء شركة للاستثمار الرياضي باسم اللجنة البارالمبية

قال مصطفى أن الشركة هدفها تحقيق الفائدة الاستثمارية والاقتصادية لأسرة النشاط البارالمبي في مصر، مؤكدًا أن هذا القرار هو انتصار كبير للحركة البارالمبية ومستقبلها، وتحقيق لطموحات كل من ينتمي إلى أسرة الرياضة البارالمبية.

وتوجه الدكتور حسام الدين مصطفى بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه الدائم للجنة البارالمبية وأبطال مصر البارالمبيين في مختلف الرياضات.

وأكد مصطفى أن اللجنة البارالمبية المصرية ستبدأ فورًا في الانتهاء من كافة الاجراءات، لتصبح الشركة مصدرًا لتمويل الرياضات البارالمبية واستدامته، تحقيقًا لاستراتيجية اللجنة البارالمبية في ملف الاستثمار الرياضي.