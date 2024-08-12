نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بشكل رسمي مساء اليوم الاثنين والموافق الثاني عشر من أغسطس التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

أتلتيكو مدريد يدعم هجومه بضم جوليان ألفاريز

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع الفاريز بعد وقت طويل من المحاولات مع النادي الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب الذي تألق مؤخرًا بشكل ملحوظ وخطف الأضواء نحوه من كل مكان.

كما يأتي إعلان أتلتيكو التعاقد مع الفاريز قبل وقت قليل من بدء الموسم الجديد من الدوري الإسباني استعدادًا لارتداء اللاعب قميص الروخيبلانكوس في الموسم الذي سيبدأ بعد أيام.

وقال أتلتيكو في بيان له: "لقد توصلنا إلى اتفاق نهائي مع نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع ألفاريز صاحب الـ2024 عاما والذي سيوقع حتى عام 2030 من أجل الاستفادة من خدماته الفترة القادمة.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 24 عامًا شارك في 103 مباراة في جميع المسابقات بقميص السيتي وسجل 36 هدفًا وساعد ناديه في الفوز بستة ألقاب كبرى.