تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك

تولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين في ظل اقتراب موعد مباراة طلائع الجيش.

ومنح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز راحة لكل من، عمر جابر وحمزة المثلوثي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر ماهر وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال وأحمد مصطفى "زيزو" من التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.