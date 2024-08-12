الرياضة

آخر تطورات إصابة الونش وأوباما

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة الونش وأوباما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض يوسف أوباما ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

أوباما والونش يخوضان تدريبات تأهيلية

أدى الثنائي تدريبات تأهيلية متنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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