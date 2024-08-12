جوميز يصحح أخطاء لاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جوميز يصحح أخطاء لاعبي الزمالك

خاضت الثلاث مجموعات تدريبات فنية قوية تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة وتصحيح الأخطاء.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة في منتصف الملعب لتطبيق الأفكار والجمل التي تم التدريب عليها في الفقرة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.