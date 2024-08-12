نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الأهلي.. مدرب الهلال يوجه رسالة إلى سعود عبدالحميد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال رسالة إلى نجم الفريق سعود عبدالحميد خلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد قبل مباراة الأهلي والمقرر إقامتها في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها.

خيسوس يوجه رسالة إلى سعود عبدالحميد

وسيواجه الهلال نظيره الأهلي في الدور قبل النهائي في كأس السوبر السعودي مساء غد الثلاثاء في السابعة والربع بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ووجه خيسوس رسالة إلى سعود عبد الحميد في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط: "التحضير الذهني مُهم للاعبين ولذلك تحدثت مع محمد البريك وسعود عبدالحميد من أجل دخول المباراة بتركيز كبير".

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن هذه الرسالة تعتبر بمثابة تجدد ثقة صريح من المدير الفني خيسوس في سعود عبدالحميد على الرغم من مسلسل الأزمة المستمر بينه وبين إدارة الهلال خلال فترة الميركاتو الصيفي بسبب رغبته في الاحتراف الخارجي.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن عقد سعود عبد الحميد ينتهي في يونيو من العام 2025 بينما يرفض تجديد عقده، حيث زعمت تقارير صحفية أن سعود عبد الحميد يرغب في الحصول على راتب سنوي يقارب الـ 30 مليون ريال سعودي إذا قرر البقاء بشكل نهائي.