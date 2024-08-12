نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قدم لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان بعد تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح نادي إنتر ميلان في التوصل إلى اتفاق مع لاعبه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل تجديد عقده معه.

ويأتي تجديد عقد مارتينيز مع الإنتر من أجل تحصينه من الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة، بعد وصول عروض مختلفة له من أندية أوروبا.

وبحسب ما جاء في تقرير إنتر ميلان بشأن التعاقد مع مارتينيز "نجح النادي في التوصل إلى اتفاق مع مارتينيز بشأن تمديد عقده حتى يونيو 2029”.

أرقام مارتينيز مع إنتر ميلان

وفي سياق ذلك فقد لعب مارتينيز مع إنتر ميلان 282 مباراة في مختلف المسابقات سجل فيها 129 هدفًا وصنع 30 تمريرة حاسمة.

وبذلك يكون قد سجل وصنع في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي في حين سجل فقط في كأس السوبر الإيطالي.