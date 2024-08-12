تير شتيجن يفاجئ تشافي وروبيرتو بهذه الرسالة قبل مباراة برشلونة وموناكو

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، رسالة إلى مدربه السابق تشافي هيرنانديز وزميله سيرجي روبيرتو الذي غادر صفوف “البارسا” بشكل رسمي.

وجاءت رسالة شتيجن، إلى الجماهير قبل مباراة برشلونة وموناكو على كأس خوان جامبر.

شتيجن يوجه رسالة إلى تشافي وروبيرتو

وقال شتيجن في كلمته: “إنه لشرف كبير أن أتمكن من تمثيل هذا الفريق، وبالحديث عن الماضي، نود أن نشكر تشافي وجهازه الفني على الجهد الذي بذلوه وعلى التضحيات التي قدموها”.

وتابع: “من ناحية أخرى، نود أن نهنئ روبرتو على ما حققه مع نادي حياته، نحن واثقون أنهم سيُذكرون دائمًا في منزلنا كأسطورتين”.

وأضاف: “نبدأ هذا الموسم الجديد بحماس كبير، ونرحب بمدربنا الجديد، هانسي فليك، وجهازه الفني. ونتمنى أن يكون هذا الموسم مليئًا بالنجاحات”.

واختتم: “بالإضافة إلى ذلك، هناك حدث كبير خلال هذا الموسم يملأني بالحماس، وهو العودة إلى منزلنا العزيز في سبوتيفاي كامب نو”.