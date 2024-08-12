نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. آخر تطورات صفقة انضمام محمد بن رمضان إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر التطورات في ملف صفقة التعاقد مع التونسي محمد بن رمضان فيرينتسفاروشي المجري.

وقال المصدر:"إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع نادي فرينكفاروزي المجرى بشأن ضم محمد بن رمضان".

وأضاف:"هناك صعوبة في استعارة اللاعب ومازالت المفاوضات جارية بشأن الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي".

وتابع:"الأهلي قدم عرض لشراء اللاعب بقيمة 2 مليون و100 يورو مع تقسيط قيمة الصفقة على سنتين لكن النادي المجري يرحب بأن تكون الفترة مابين القسط الأول والثاني لا تزيد عن 6 أشهر".

وأكمل:"فرينكفاروزي يرغب في وضع بند إعادة البيع بقيمة 25% وهناك محاولات لتخفيضها إلى 15%".