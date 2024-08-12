نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف ريال مدريد من العرض السعودي الخرافي المقدم لضم فينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي ريال مدريد، قراره النهائي بشأن العرض السعودي الكبير المقدم لضم البرازيلي فينيسيوس جونيور في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد لا ينوي بيع فينيسيوس

تقدم مسؤولو الدوري السعودي، بعرض خرافي من أجل استقطاب فينيسيوس جونيور إلى المملكة هذا الصيف قبل نهاية سوق الانتقالات.

وحسب الصحفي الإسباني ميلشور رويز فإن القرار داخل ريال مدريد حاسم بشأن عدم بيع فينيسيوس إلى السعودية مهما كانت المغريات.

وأضاف رويز إن ما يفكره فيه فينيسيوس حاليًا هو تحقيق أكبر عدد ممكن من الألقاب مع ريال مدريد.

ويرفض فينيسيوس، فكرة الذهاب إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، لتركيزه على مستقبله مع الفريق الملكي.