نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد موناكو في كأس خوان جامبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مع نظيره فريق موناكو الفرنسي، بالتعادل السلبي، في إطار منافسات بطولة كأس خوان جامبر.

وانطلقت أحداث مباراة برشلونة ضد موناكو الفرنسي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد موناكو

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد موناكو الفرنسي، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي الفريق الكتالوني الذي كان يسعى لتسجيل هدف أول قبل انتهاء الشوط الأول.

ودخل فريق برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي، كريستينسن، إينيجو مارتينيز، بالدي

خط الوسط: كاسادو، بابلو توري، بيرنال

خط الهجوم: ب أو فيكتور، ليفاندوفسكي، رافينيا