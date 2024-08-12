نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من ريال مدريد على عرض السعودية الفلكي لضم فينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد نادي ريال مدريد، بطريقة سريعة وغير مباشرة، على التقارير المنتشرة حول وصول عرض ضخم من جانب صندوق الاستثمار السعودي لاستقطاب البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يرفض التفريط في فينيسيوس

أفاد تقارير صحفية بإن صندوق الاستثمار قد تواصل بشكل مفاجئ مع ممثلي فينيسيوس، للتعاقد معه هذا الصيف، ليرتدي قميص النادي الأهلي.

ونشر حساب ريال مدريد عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، في نفس توقيت الأخبار المتداولة حول عرض السعودية لضم فينيسيوس، صورة للاعب وهو يضحك مع إعلان القميص الثالث للفريق بالموسم المقبل، في إشارة إلى عدم الاهتمام بما يتم تداوله.

وذكرت التقارير إن ريال مدريد لا ينوي السماح برحيل فينيسيوس عن صفوفه هذا الصيف، بالرغم من إغراءات الدوري السعودي.

وأوضح الصحفي خورخي بيكون التابع لموقع “ريليفو” الإسباني إن فينيسيوس جونيور تلقى عرضًا سعوديًا سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري إلى جانب كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

ولفت إلى إن البرازيلي كان سيتقاضى 200 مليون يورو في الموسم الواحد لمدة خمس سنوات في السعودية.