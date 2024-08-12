نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهت.. الأهلي يوافق على انتقال عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إذاعية، عن موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي، على رحيل مدافع الفريق محمد عبدالمنعم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث الإعلامي محمد الليثي خلال تصريحات إذاعية، أن نادي نيس الفرنسي قد رفع عرضه المالي أكثر من مرة لإقناع الأهلي ببيع عبدالمنعم بـ2.5 مليون دولار ثم رفعه إلى 3.5 مليون دولار قبل أن يرتفع العرض في المرة الثالثة والأخيرة إلى 4.5 مليون دولار.

وأضاف الليثي، أن الأهلي سيحصل على مبلغ مليون دولار في حال مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات وتسجيل أو صناعة عدد متفق عليه، بالإضافة إلى حصول الأهلي على نسبة 20% من إعادة البيع.

واختتم الليثي، أن محمد عبدالمنعم قد رفض عدة عروض خليجية وأوروبية خلال الفترة الأخيرة، احتراما للنادي الأهلي، ولكنه يرغب في تجربة الاحتراف الخارجي الآن عن طريق بوابة نيس الفرنسي.