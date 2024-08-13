نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة إسبانية تهرب من قبضة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الإسباني مارتن زوبيمندي لاعب وسط ريال سوسيداد، موقفه من الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

زوبيمندي يقرر البقاء مع ريال سوسيداد

تقدم نادي ليفربول، بعرض رسمي من أجل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مارتن زوبيمندي هذا الصيف.

ووفقًا للصحفي بويل جويس التابع لـ "التايمز" البريطانية فإن زوبيمندي قد رفض الانتقال إلى ليفربول وقرر البقاء مع ريال سوسيداد.

ويبحث نادي ليفربول، بعد رفض زوبيمندي، عن خيار آخر لتدعيم مركز خط الوسط الدفاعي قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية.

ويصر الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، على تدعيم هذا المركز بعنصر جديد استعدادًا للموسم المقبل.