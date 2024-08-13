أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع جوليان ألفاريز

أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع جوليان ألفاريزأعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، اليوم، ضم المهاجم الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريز قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال النادي الإسباني، في بيان على موقعه الرسمي، إن ألفاريز قام بالتوقيع على عقد مدته ست سنوات حتى عام 2030، مشيرا إلى أن نجم المنتخب الأرجنتيني هو مهاجم متعدد المهارات وسريع ويجيد اللعب كصانع ألعاب.

وبدأ ألفاريز مع الفريق الأول لنادي ريفربليت الأرجنتيني في 2018، وفاز بكؤوس بطولات الأرجنتين والسوبر والدوري الممتاز والأبطال، وحاز على لقب هداف الدوري الأرجنتيني في موسم 2020 - 2021 برصيد 18 هدفا قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2022، حيث فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وعلى مدار موسمين في إنجلترا، لعب 103 مباراة وسجل 36 هدفا و18 تمريرة حاسمة.

وخاض ألفاريز "24 عاما" مباراته الرسمية الأولى مع المنتخب الأرجنتيني الأول في عام 2021، وشارك في 36 مباراة دولية وسجل تسعة أهداف ،ورفع كأس كوبا أمريكا في الشهر التالي، قبل أن يفوز بكأس أبطال اتحاد أمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وكأس العالم في قطر عام 2022.

ويطمح أتليتيكو مدريد للتقدم في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.