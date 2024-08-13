نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 7 سنوات و3 أولاد.. نجم إسبانيا ألفارو موراتا يعلن انفصاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نجم منتخب إسبانيا ألفارو موراتا، لاعب نادي ميلان الإيطالي، انفصاله عن زوجته الإيطالية أليتشي كامبيلو بشكل رسمي، وجاء هذا الإعلان بعد أسبوعين فقط من رصد الثنائي معًا خلال عطلة عائلية في سردينيا.

وقاد موراتا منتخب بلاده إسبانيا للفوز ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في 14 يوليو الماضي، وظهرت كامبيلو إلى جانبه في احتفالات الفوز، مما أثار تساؤلات حول حالتهما العاطفية..

كيف بدأت قصة حب موراتا وكامييلو

بدأت العلاقة العاطفية بين موراتا وزوجته كامبيلو فيعام 2016 حين كان متواجدًا في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، وتزوج الثنائي في يونيو من نفس العام.

واستمرت قصة الحب بين الثنائي 7 سنوات وانجبا 4 أطفال هما التوأم ليوناردو وأليساندرو بجانب إدواردو وبيلا، وقد كانا طوال تلك السنوات من أشهر الأزواج وأحبهم للمشجعين في عالم كرة القدم.

كامبيلو كانت تُعد الداعم الأقوى للمهاجم الإسباني على مستوى السوشيال ميديا، حيث سبق أن هاجمت إحدى الصحف لانتقادها زوجها خلال ظهوره في منافسات “يورو 2024” ووصفه بالطفل الباكي.

موراتا يعلق على انفصاله بعد حب 7 سنوات

أعلن المهاجم الإسباني موراتا انفصاله عن كامبيلو عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، كتب: "بعد تفكير عميق، اتخذنا أنا وأليس قرار الانفصال. كانت علاقتنا مليئة بالحب والاحترام المتبادل، وقد أنجبت لنا هذه العلاقة أطفالنا الأربعة، الذين هم أعظم إنجازاتنا".

وأضاف موراتا: "إنه قرار مؤلم، ونطلب من الجميع احترام خصوصيتنا. لا تخترعوا قصصًا من أجل الشهرة، فلم يكن هناك أي نقص في الاحترام بيننا، وإنما كانت هناك العديد من سوء الفهم المستمر الذي أثر على علاقتنا بمرور الوقت. ستظل أليس دائمًا تحمل مكانة خاصة في قلبي".

فيما أكدت كامبيلو قرار الانفصال وكتبت: "لقد اتخذنا أصعب قرار في حياتنا، ولم يكن هناك طرف ثالث أو أي نوع من عدم الاحترام بيننا".

وأضافت: "لقد أحببنا بعضنا كثيرًا، وما زلنا نحب، ولكن أحيانًا تتراكم سوء الفهم ويتم التعامل معها بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى تدهور الأمور تدريجيًا. نطلب من الجميع احترام خصوصيتنا وعدم التكهن بأسباب انفصالنا".