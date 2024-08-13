أحمد رفعت جديد.. نجم الإسماعيلي يعلن الاعتزال بعد تعرضه لضغوط نفسية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كريم عرفات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بسبب تعرضه لضغوط نفسية جعلته يتخذ هذا القرار.

كريم عرفات يعتزل كرة القدم بعد تعرضه لضغوط نفسية

ونشر كريم عرفات عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "فيسبوك" قائلًا: "قررت الابتعاد نهائيا عن مجال كرة القدم.. للاسف موسم كامل لم اشارك واتدرب منفردا، من شهر يناير عشان النادي قرر فاجئة إنه مش محتاجني بعد شهر واحد فقط، من انطلاق الموسم مع العلم النادي الإسماعيلي هو من وافق على استكمال موسمي الثاني من الاعارة".

وتابع: "ولم يمر شهر اساسا على انطلاق الموسم، ولم اشارك لكي يطلب منى قطع اعارتي والرحيل وكان يمكن ان يرفض النادي، وجودي من البداية وليس بعد بداية الدوري بعدة ايام".

واضاف: "خاصة اني كنت امتلك عرضين من اندية اخرى ولكني فضلت النادي الاسماعيلي ومكانش في اي فرصة اني اقطع اعارتي وارجع فريقي؛ لان القائمة ممتلئة بالتالي الجهاز الفني قرر اني اتمرن منفرد لوحدي من شهر يناير وكنت بتمرن مع مدلك الفريق الساعة ال ١٠ صباحا بعيد عن معاد الفريق لمدة ثلاثة اشهر".

واردف: "واصبح الامر مؤذي نفسيا وجسديا ليا.. الحمدالله ربنا وهبني القوة على تحمل دا، بالرغم من صعوبة تحمل ابتعادي عن المشاركة لموسم كامل وايضا تدربي منفردا مع مدلك الفريق ومدى تأثير دا على مستوايا وعلى مستقبلي الموسم القادم لان اهم شئ هو المشاركة".



واستطرد نجم الاسماعيلي: "وايضا عدم حصولي سوى على ٢٨٪؜ من مستحقاتي فقط بالرغم من حصول باقي اللاعبين على نسب تتخطى ال ٦٥٪؜، للاسف الوضع لم يكن على تحمل هذا الموسم فقط ولكن له تبعيات على وجودي في اي فريق الموسم القادم نظرا لابتعادي عن المشاركة موسم كامل".

وأكمل: "حاولت كثيرا تحمل الوضع لكن قررت الابتعاد نهائيا عن ممارسة كرة القدم، لما يوجد فيها من ظلم وعدم النظر لمصالح اللاعب و تعمد اكل حقوقي المهنية والمالية، كان ممكن ترفض من البداية اني اكون موجود لكن مش بعد ما توافق على مد اعارتي تبلغني بعدها بشهر انك مش محتاجني وانت عارف كويس ان مفيش حل قدامي غير ان اكمل مدة اعارتي

وبعدين توقفني واتمرن لوحدي مع المدلك وتبعدني سنة كاملة عن الملعب ودا مش هيأثر عليا السنادي بس دا هيأثر عليا في مستقبلي عامة".

واختتم: "انا الحمدلله مش مستنى من الكرة حاجة انا كنت بعمل الحاجة إلى بحبها لكن بالمنظر دا كرهتها ومش عايزها، وما خفي كان اعظم.. عند الله تجتمع الخصوم واسأل الله ان يوفقني في القادم".