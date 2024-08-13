نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. برشلونة يستهدف نجم ليفربول وموقف الأهلي من التعاقد مع محمد بن رمضان وآخر تطورات قضية أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 13-8-2024 في السطور التالية:

برشلونة يستهدف نجم ليفربول

ذكرت تقارير صحافية أن برشلونة يوجه أنظاره نحو لاعب ليفربول، الكولومبي لويس دياز، كخطة بديلة لفكرة ضم نيكو ويليامز، الذي يبدو أنه ليس لديه النية للرحيل عن فريقه الحالي أتلتيك بلباو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة (أثلتيك) البريطانية، فإن ليفربول حدد بالفعل قيمة للاعب الكولومبي بمبلغ 59.6 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني).

ويبدو أن صاحب الـ27 عامًا يحب فكرة الانضمام لبرشلونة، ووفقًا لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، فإن البارسا يمكنه تحمل تكلفة هذه الصفقة المحتملة.

ويعد لويس دياز بديل محتمل لنيكو ويليامز الذي قرر "البلاوغرانا" التخلي عن المفاوضات معه "بسبب عدم وضوح موقف المهاجم"، حسبما علمت وكالة (إفي) الفرنسية من مصادر في النادي.

موقف الأهلي من التعاقد مع محمد بن رمضان

باتت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أعتاب حسم التعاقد مع النجم التونسي الدولي محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فيرينكفاروسي المجري، وفريق الترجي السابق.

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" النادي الأهلي بات قريبا للغاية من حسم صفقة محمد علي بن رمضان، في الميركاتو الحالي".

وأضاف:" تواصلنا مع مسئولي النادي الأهلي، بشأن رغبة النادي في ضم بن رمضان على سبيل الإعارة من النادي المجري، ولكن تم نفي هذا الحديث، وأكدوا لنا أنهم يرغبون في حسم الصفقة بشكل نهائي وليست إعارة".

وأوضح:" توافقت رغبة النادي الأهلي مع النادي المجري، حيث يرغب فريق محمد علي بن رمضان، في بيع اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، من أجل الاستفادة منه ماديا بشكل أكبر".

ثم اختتم كريم رمزي:" النادي المجري سينتظر حتى المباراة القادمة، وفي حال هزيمة الفريق، سيتم الموافقة على بيع محمد علي بن رمضان إلى النادي الأهلي ".

آخر تطورات قضية أحمد فتوح

كشف الإعلامي كريم رمزي عن آخر تطورات أزمة اللاعب أحمد فتوح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في قضية دهس أمين شرطة، على طريق الساحل الشمالي.

وقال الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نتائج تحليل المخدرات الذي خضع لها أحمد فتوح، بينت أنها إيجابي لأحد أنواع المخدرات".

وتابع:" أحمد فتوح قال في التحقيقات أن أدوية البرد هي التي تظهر أن نتيجة تحليل المخدرات إيجابية ".

وأشار:" كما أظهرت التحقيقات أن أحمد فتوح كان يسير بسرعة زائدة على الطريق، مما جعله لا يرى أمين الشرطة".