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أحمد جودة - القاهرة - عادت البعثة الرياضية الجزائرية التي شاركت في الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، قبل ساعات إلى البلاد.

إيمان خليف تعود إلى الجزائر بعد ذهبية الأولمبياد

وكان في استقبال البعثة التي ضمت الرياضيين الثلاثة المتوجين وهم الملاكمة إيمان خليف، ولاعبة الجمباز كايليا نمور (ميدالية ذهبية)، والمتسابق جمال سجاتي (برونزية سباق 800 متر)، وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، ومسؤولو الرياضة العسكرية.

وعادلت الجزائر في ألعاب باريس، أفضل إنجاز لها في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية والتي كانت حققتها في دورة اتلانتا 1996، عندما فازت بذهبيتين وبرونزية واحدة.