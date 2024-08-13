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أحمد جودة - القاهرة - امتلأت مواقع التسوق الإلكتروني في الصين بكميات هائلة معروضة للبيع من الميداليات الأولمبية المقلدة، خاصة تلك التي وزعت في أوليمبياد باريس 2024.

وتنتشر عبر مواقع التسوق الصينية ميداليات مصنوعة من الزنك تزن 340 غرامًا وقطرها 8.5 سم، وتشبه تصميم الميداليات الأصلية التي تحوي الفضة (523 غرامًا)، والذهب (ستة غرامات)، وقطعة قديمة من الحديد الذي بني به برج إيفل.

ميداليات مقلدة لأولمبياد باريس بسعر 56 دولارا



وتتراوح أسعار الميداليات المقلدة بين 100 و400 يوان صيني (14 و56 دولارًا)، ما يجعل اقتناءها متاحًا بالنسبة للكثير من المستهلكين.

واعتبرت صحيفة بيبر المحلية الإلكترونية أن أسباب شراء الميداليات المقلدة تتباين، فبعض هواة جمع المقتنيات يودون الاحتفاظ بها كذكرى، بينما يستعملها البعض لتحفيز أبناءهم بفضل القدرة التشجيعية للميداليات الأوليمبية.

