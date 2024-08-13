نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابو رحاب مرشح للتواجد في الأهلي الموسم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الايام القليلة الماضية داخل النادي الأهلي ترشيح الكابتن محمد مصطفى الشهير ب" ابو رحاب" المدير الفني لأكاديمية ريال مدريد في ألمانيا للتواجد بقوة للعمل في قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي الموسم المقبل نظرا لخبراته الكبيرة في مجال التدريب في اوروبا.

ابو رحاب مرشح للتواجد في الأهلي الموسم القادم

يذكر ان ابو رحاب حاصل على العديد من الشهادات التخصصية ف التدريب، وأيضا عمل في عدة مناصب في أندية أوروبا مع العديد من المدربين، وحاصل أيضًا على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي UEFA A طبقا للمعايير الأوروبية.

وتبحث إدارة الأهلي عن كادر بمواصفات خاصة للتواجد في قطاع كرة القدم المرحلة المقبلة وتداول اسم الكابتن محمد مصطفى "ابو رحاب" على طاولة مسؤولي الأهلي من أجل التواجد داخل النادي الموسم القادم.