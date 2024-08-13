نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدير منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن واتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة ما تردد في الأيام الأخيرة بشان وجود أزمة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن وإدارة اتحاد الكرة برئاسة، جمال علام.

ونشر مؤخرا ما يفيد بوجود أزمة كبيرة حدثت بين الطرفين، خلال الاجتماع الأخيءر، لمناقشة الفترة المقبلة للفراعنة واحتباجات المدير الفني.

- حقيقة أزمة جمال علام وحسام حسن

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر في تصريحاته الأخيرة:" ما تم نشره مؤخرا قصة خيالية من وحي أحد الأشخاص، ولم تحدث أي مشادة بين جمال علام، ومدرب منتخب مصر حسام حسن".

وتابع:" الاجتماع الأخير بين الطرفين كان على أفضل وضع وساده التفاهم التام بين الطرفين، بشأن مطالب الجهاز الفني للفراعنة في الفترة القادمة".

وأختتم:" العلاقة بين إدارة اتحاد الكرة المصري والجهاز الفني للفراعنة، مستقرة تماما وكل طرف يحترم أراد الآخر".

